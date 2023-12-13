Бликен рассказал, что войдет в новый пакет помощи на $200 миллионов для Украины

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Американский президент Джо Байден во вторник на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи в размере 200 миллионов долларов. В его рамках Киеву передадут противотанковые боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для артиллерии, HIMARS и противовоздушной обороны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Украине также доставят вспомогательное оборудование и патроны для стрелкового оружия. В пакет помощи вошло обучение, доставка оружия и сервисные услуги.

По словам Энтони Блинкена, нынешние средства для Украины стали одними из последних, которые выделили без решения Конгресса США.

Напомним, американские конгрессмены блокируют выделение Киеву дополнительных средств. Одним из требований республиканцев для одобрения финансовой помощи является решение вопросов с защитой южных границ США.