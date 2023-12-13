В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бликен рассказал, что войдет в новый пакет помощи на $200 миллионов для Украины

Сергей Лебедев
05:10 13.12.2023
Киеву передадут противотанковые боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для артиллерии, HIMARS и ПВО.
Бликен рассказал, что войдет в новый пакет помощи на $200 миллионов для Украины
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Американский президент Джо Байден во вторник на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи в размере 200 миллионов долларов. В его рамках Киеву передадут противотанковые боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для артиллерии, HIMARS и противовоздушной обороны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Украине также доставят вспомогательное оборудование и патроны для стрелкового оружия. В пакет помощи вошло обучение, доставка оружия и сервисные услуги.

По словам Энтони Блинкена, нынешние средства для Украины стали одними из последних, которые выделили без решения Конгресса США.

Напомним, американские конгрессмены блокируют выделение Киеву дополнительных средств. Одним из требований республиканцев для одобрения финансовой помощи является решение вопросов с защитой южных границ США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:52 В стране и мире
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших в Брянске
20:41 В стране и мире
Видео
Последний шанс: почему в США визит Зеленского назвали «позорным фарсом»
20:10 В стране и мире
Видео
В подмосковной Ивантеевке горит склад на площади в три тысячи «квадратов»
19:49 В стране и мире
RFI: визит Зеленского в Кабо-Верде привел к внутриполитическому кризису в стране
19:14 В стране и мире
США расширили список антироссийских санкций
Популярное
Кирби заявил, что «горшок пуст» и финансирование для Украины под вопросом
Захарова: Зеленский отправился в США «шаромыжничать с протянутой рукой»
Mash: Леониду Агутину после операции пожизненно назначены специальные препараты
Видео
Украинец рассказал, как в ВСУ пугали «отрезанием достоинства» в российском плену
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
Видео
В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.