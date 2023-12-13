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Посол России в США Антонов подвел итоги визита Зеленского в Вашингтон

Ирина Егорова
07:30 13.12.2023
По словам дипломата, поездка получилось пустой, а Зеленскому не удалось убедить американцев в том, что Украина важнее безопасности США.
Посол России в США Антонов подвел итоги визита Зеленского в Вашингтон
© Фото: Yuri Gripas - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал поездку Владимира Зеленского в США  и назвал его «попрошайкой из Киева», а саму поездку - «пустой». По его мнению, Зеленскому не удалось убедить американцев в том, что Украина важнее безопасности США.

«Смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 млн долл. принесет лишь затягивание конфликта и страдания тысячам людей. Причем не только на востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие», - заявил Антонов в Telegram-канале посольства России в США. 

А «объявленные сегодня антироссийские шаги - новые санкции и очередная партия оружия - не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре», считает Антонов.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы убедить американских политиков одобрить очередной транш помощи для Украины. В ходе визита у него состоялась встреча с Джо Байденом. Это был третий приезд Зеленского в США за год. Речь Зеленского расценили как «старый хлам». 

А в ходе встречи Зеленского с лидерами американского конгресса спикер палаты представителей США Майк Джонсон даже избегал фотографирования с ним.

Поэтому итогом встречи стал подписанный указ о выделении Украине нового пакета помощи в размере 200 миллионов долларов. В его рамках Киеву передадут противотанковые боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для артиллерии, HIMARS и противовоздушной обороны. Однако эти средства станут для Киева последними, так как американские конгрессмены намерены пустить финансирование на решение вопросов с защитой южных границ США.

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