Он единственный, кто не стал делать снимок с главой киевского режима вне частной встречи.

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон избегал фотографирования с Владимиром Зеленским в ходе его встречи с лидерами американского конгресса. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на газету New York Times.

Отмечается, что глава киевского режима на Капитолийском холме встретился с лидерами большинства и меньшинства двух палат Конгресса. Но лишь Майк Джонсон не стал с ним фотографироваться вне частной встречи.

При этом политик все же сделал снимок с Владимиром Зеленским, но только в ходе двухсторонних переговоров.

Напомним, ранее американский сенатор Эрик Шмитт назвал речь главы киевского режима в конгрессе «старым хламом», так как он не рассказал ничего нового.