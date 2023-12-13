Сенатор Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе «старым хламом»

Зеленский не сказал ничего нового, заявил сенатор от штата Миссури.

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Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт. Об этом пишет газета New York Times.

«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», - заявил Шмитт.

Республиканец добавил, что сенаторы снова получают «известия от президента Украины», в то время как им хотелось бы услышать от «собственного президента о границе, нашей границе».

Республиканцы в конгрессе связали судьбу финансирования Киева с требованиями более строгой политики по ограничению миграции на границе США и Мексики. Это сильно снижает шансы на одобрение пакета помощи в размере $60 млрд.

Двухпартийные переговоры в сенате об иммиграционной политике зашли в тупик. Теперь законодатели открыто говорят о вероятности того, что они уйдут на каникулы, не проголосовав за финансирование Украины.