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В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича

Ирина Егорова
06:40 13.12.2023
После разминирования на заводе запущены первые три цеха. Часть продукции используют для восстановления предприятия.
В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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На металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе заработали первые три цеха. Это стало возможным после разминирования завода, так как во время боев в городе укрывались украинские военные.

На производстве задействовано уже  3,7 тысячи заводчан, а часть продукции используется для восстановления предприятия. По словам первого заместителя директора завода Романа Солонаря, существует план восстановления завода, который включает в себя четыре этапа. В рамках первого этапа ожидается запуск еще двух вспомогательных цехов.

«Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия», - сказал Солонарь РИА Новости.

Также в эксплуатацию введен третий - копровый - цех, где готовят к плавке лом черных металлов. Штат завода в дальнейшем планируется увеличить в 8 раз - количество сотрудников составит 24 тысячи на момент работы всех цехов.

Раньше на заводе производили чугун, сталь, горячекатанный лист, рулонную сталь и перерабатывали агломерат - основное железнорудное сырье для получения чугуна, добавил Солонарь.

Территории комбината им.Ильича, как и завод «Азвосталь» во время боев за Мариуполь были превращены украинскими войсками в пункты базирования бригад морской пехоты ВСУ и убежища. Уходя, противник бросил все, начиная от бытовых мелочей до листовок и журналов с символикой запрещенных в России нацформирований «Азов»*  и «Правый сектор»**. В лабиринтах завода располагались склады боеприпасов и провизии.

Сводный отряд инженерных войск кропотливо провел разминирование бункеров на комбинате имени Ильича. Саперы работали как вручную, так и с использованием специального робота. В разминировании участвовали и специалисты из Донецкой Народной Республики. Все опасные находки были вывезены специалистами на полигон и уничтожены по всем правилам техники безопасности.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

**«Правый сектор» - (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ)

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