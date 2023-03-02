Российские саперы продолжают находить бомбоубежища нацистов на заводе им. Ильича

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В лабиринтах завода располагались склады боеприпасов и провизии. Большую часть давно убрали. Но саперы продолжают тщательно обследовать самые отдаленные уголки. Примерно то же самое происходит и в цехах наверху.

«Сейчас, вы видите, идет фактическая работа. Саперы обследуют завод. Мы даже не продвигаемся дальше, стоим, потому что там зона считается небезопасной. Обследуют все объекты, которые находятся на заводе, на предмет каких-то мин, растяжек или неразорвавшихся снарядов», - рассказал корреспондент.

Самые опасные сюрпризы здесь те, которые оставили боевики, покидая завод.

«Растяжки, гранаты были. Они были прижаты балкой. Если балку тронуть, то взорваться можно. То есть их и особо не видно в таких местах. Сложность есть такая», - пояснил сапер инженерных войск ВС РФ с позывным Кубик.

Саперы работают кропотливо и, возможно, не так быстро, как это могло быть, например, в поле. Но у инженерных войск Восточного военного округа появился огромный опыт при работе на соседнем, не менее крупном предприятии «Азовмаш». Его разминирование уже полностью завершено.

Заместитель командира отряда инженерных войск ВВО с позывным Диктор объяснил, чем осложнялось разминирование завода. Было много металлических фрагментов, и электронные средства поиска дают большую помеху, что очень мешает идентификации предметов.

«Поэтому саперы работали исключительно щупом и при помощи коптера проводили разведку. Но больше, конечно, полагались на свои глаза», - добавил он.

Всего специалисты Международного противоминного центра обнаружили на предприятии более 100 тысяч снарядов - это и неразорвавшиеся боеприпасы, и ловушки, которые устанавливали националисты. Все они были уничтожены.

В результате боевых действий из 20 цехов «Азовмаша» уцелели только четыре. Также уцелела часть оборудования, но все имеет поражения в большей или меньшей степени. Одна из печей будет полностью реконструирована, другая, возможно, восстановлена. Но прежде нужно навести порядок.

Заводчане разбирают завалы своими руками. За несколько месяцев уже удалось привести в порядок большую часть территорий предприятия. Работница завода Валентина Дмитриева вспомнила, в каком состоянии был завод, но сейчас они его постепенно восстанавливают.

В планах у российского правительства последовательно восстановить промышленные предприятия Мариуполя. По мере того, как будут продвигаться саперы, эксперты смогут дать детальную оценку разрушениям и выстроить план дальнейших работ.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.