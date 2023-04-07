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Саперы ВС РФ показали «подарки» боевиков в районе завода имени Ильича в Мариуполе

Павел Кутаренко
07:01 07.04.2023
Общая мощность найденных только за один день боеприпасов превышает 200 килограммов в тротиловом эквиваленте и работы еще очень много.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Группы разминирования сводного отряда инженерных войск работают в окрестностях завода имени Ильича в Мариуполе. Поля вокруг и бывшие позиции националистов до сих пор заминированы. Ждать первую находку долго не пришлось. Среди сухого ковыля саперы нашли сразу два снаряда. Есть риск, что боеприпас установлен на неизвлекаемость - под ним может быть заложена мина. Поэтому сапер цепляет снаряд особой «кошкой», отходит на безопасное расстояние и лишь тогда сдергивает его с места.

Эти «подарки» оказались «без сюрпризов» - саперы отнесли их в блиндаж, чтобы ликвидировать накладным зарядом. Блиндаж буквально «взлетает на воздух» - подрыв прошел штатно. Но это лишь первая «закладка» из многих - своей очереди на уничтожение ждут еще сотни боеприпасов.

«За один день 185 взрывоопасных предметов: 44 снаряда, 30 пороховых зарядов к ним, 6 дымовых гранат, 85 боеприпасов, взрыватели и многое другое», - поделился командир группы разведки и разминирования сводного отряда инженерных войск МО РФ с позывным «Патрон».

Общая мощность найденных боеприпасов - более 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. В этой лесополосе располагался украинский опорный пункт, где стояло противотанковое артиллерийское подразделение. Вокруг блиндажи, но что самое важное - здесь инженерной группой были сделаны определенные находки. Это рабочая карта командира артиллерийского подразделения, на которой нанесены позиции, указаны ближайшие и дальнейшие задачи. Карта значительно облегчила работу наших саперов - на ней отмечены позиции противника и расположение минных полей. Есть и бесполезные, но весьма наглядные трофеи.

«Это флаг запрещенного на территории России полка "Азов"*. Все факты указывают на то, что они здесь стояли. Литература определенная пропагандистская с символикой полка, флаг и отдельные печатные издания», - показал флаг замкомандира сводного отряда инженерных войск МО РФ с позывным «Диктор».

Боевиков выбили с этих позиций почти год назад, но сводный отряд инженерных войск продолжает выполнять свою крайне важную работу. Квадрат за квадратом они очищают постройки, поля и лесополосы Мариуполя от взрывоопасных предметов. Работы им предстоит еще много.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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