Очистить от снарядов неонацистов: кадры разминирования бункера завода им. Ильича в Мариуполе
Бойцы рассказывают, что обнаруживают много гранат, снаряды от РСЗО «Град», ВОГ-25, а также личные вещи неонацистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Продолжается очистка Мариуполя от взрывоопасных предметов. Сводный отряд инженерных войск проводит разминирование бункеров на комбинате имени Ильича. Долгое время в нем держали оборону украинские националистические батальоны.
Саперы работают как вручную, так и с использованием специального робота-сапера. К подразделению инженеров присоединились и саперы из Донецкой Народной Республики, участвовавшие в освобождении Мариуполя. В настоящее время они помогают очищать город от различных снарядов.
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