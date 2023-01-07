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Очистить от снарядов неонацистов: кадры разминирования бункера завода им. Ильича в Мариуполе

06:02 07.01.2023
Бойцы рассказывают, что обнаруживают много гранат, снаряды от РСЗО «Град», ВОГ-25, а также личные вещи неонацистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Продолжается очистка Мариуполя от взрывоопасных предметов. Сводный отряд инженерных войск проводит разминирование бункеров на комбинате имени Ильича. Долгое время в нем держали оборону украинские националистические батальоны.

Саперы работают как вручную, так и с использованием специального робота-сапера. К подразделению инженеров присоединились и саперы из Донецкой Народной Республики, участвовавшие в освобождении Мариуполя. В настоящее время они помогают очищать город от различных снарядов.

© Минобороны России

Подразделение работает в двух направлениях. Есть минные поля, очень много противопехотных мин, противотанковых. Много гранат, снаряды из «Градов», «ВОГов» (Выстрел гранатометный ВОГ-25. - Прим. ред.) находят в жилых зданиях. Об освобождении Мариуполя рассказал сержант 3-го взвода 3-го отделения роты разминирования ДНР с позывным «Юморист».

«Тяжелые были бои. Проходили очень сложно. Очень сложно каждый дом давался. Старались по максимуму помогать людям, которые оставались в городе. Много товарищей пострадало», - вспоминал он.

Говоря об украинских националистах, сержант рассказал, что местные жители были очень запуганными ими, их терроризировали, у них отбирали еду, «приезжали, грабили магазины, выбирали все эти фашисты, людям ничего не оставляли, просто оставляли их как ненужный ресурс».

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.

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