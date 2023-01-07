Очистить от снарядов неонацистов: кадры разминирования бункера завода им. Ильича в Мариуполе

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Подразделение работает в двух направлениях. Есть минные поля, очень много противопехотных мин, противотанковых. Много гранат, снаряды из «Градов», «ВОГов» (Выстрел гранатометный ВОГ-25. - Прим. ред.) находят в жилых зданиях. Об освобождении Мариуполя рассказал сержант 3-го взвода 3-го отделения роты разминирования ДНР с позывным «Юморист».

«Тяжелые были бои. Проходили очень сложно. Очень сложно каждый дом давался. Старались по максимуму помогать людям, которые оставались в городе. Много товарищей пострадало», - вспоминал он.

Говоря об украинских националистах, сержант рассказал, что местные жители были очень запуганными ими, их терроризировали, у них отбирали еду, «приезжали, грабили магазины, выбирали все эти фашисты, людям ничего не оставляли, просто оставляли их как ненужный ресурс».

Материал подготовили: Марина Крижановская и Николай Баранов.