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Холодный прием и помощь на словах: как прошел визит Зеленского в Вашингтон

Константин Коковешников
21:16 13.12.2023
Президент США Байден даже не стал выходить из своей резиденции для встречи с Зеленским, хотя еще год назад его встречал в Вашингтоне строй солдат в парадной форме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Liu Jie, XinHua Global Look Press
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Украина уходит из общественно-политического сознания США. И это подтверждает весьма холодный прием, который оказали Зеленскому в Вашингтоне. Если в прошлом году кортеж лидера украинского режима встречал строй солдат в парадной форме, а Зеленского с женой лично американская супружеская чета, то в этом - лишь представитель канцелярии президента. Джо Байден даже не стал выходить из Овального кабинета. А в начале переговоров явно затянувшуюся паузу сам Зеленский использовал, чтобы мимоходом взглянуть на камин. Как никак на носу Рождество, которое с недавних пор отмечают и на Украине.

Отпустить совсем уж с пустыми руками Джо Байден Зеленского, конечно, не мог. Да и стоило ради этого ехать по другую сторону океана. Сам Зеленский, конечно, рассказывал, что будет хорошо себя вести. В смысле обещал искоренить коррупцию и выполнить все требования для вступления в ЕС.

Когда у Байдена спросили, злится ли он на израильского премьера Нетаньяху и желает ли он Украине победы в конфликте с Россией, президент США лишь усмехнулся. Убедить республиканцев в выделении нового транша военной помощи Киеву не получается уже 2 месяца. Не приведет ли это к изменению стратегии США на Украине, и может пришла пора сесть за стол переговоров с Россией. Этот вопрос во время совместной пресс-конференции Байден проигнорировал. Зато свой план, как выяснилось, есть у Зеленского.

«Само собой разумеется, что у нас есть четкий план. Я не могу, конечно, все детали разглашать о предстоящих операциях ближайшего года, но я в курсе многих из них. Конечно, я услышал на встрече в Вашингтоне то, что хотел здесь услышать», - высказался Зеленский.

Пока же план Зеленского, видимо, заключается в том, чтобы выдавать желаемое за действительное. Как иначе объяснить, что отход ВСУ из Артемовска, на Украине его называют Бахмут, Зеленский в интервью Fox News намеренно не упомянул.

«Президент Зеленский, вы уверены, что вам удастся убедить конгресс продолжать оказывать Украине военную помощь?», - спросил Джонсон Майк спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

В палате представителей, где у Зеленского состоялась закрытая встреча с конгрессменами, он убеждал их в частности - по информации издания Politico - передать Киеву новую партию ракет дальнего радиуса действия АTACMS. Однако после того, как контрнаступление провалилось, веры словам Зеленского, которые ранее уверял в возможности военной победы России, поубавилось. Хотя это конечно объясняют политикой самого Белого дома.

«То, что просит администрация Байдена, - это дополнительные миллиарды долларов. При этом мы не получили никакой конкретики, не узнали в чем заключается четкая стратегия Белого дома и остались без ответов, которые я уверен, американский народ заслуживает», - сказал Джонсон.

America First - говорят соратники Дональда Трампа, настаивая на том, что приоритетом политики Белого дома должна стать борьба с наплывом мигрантов. На прошлой неделе всего лишь за один день было зафиксировано 12 тысяч незаконных пересечений границы.

«Даже если мы достигнем соглашения провести решение о выделении дополнительной помощи Киеву через сенат и палату представителей, то это практически невозможно будет сделать до Рождества», - заявил Митч Макконелл, лидер республиканцев в сенате Конгресса США.

Новый пакет помощи Киеву - по сути остатки от средств, выделенных Конгрессом еще год назад - включает в себя боеприпасы для ракетных систем, комплексов ПВО, артиллерийские и противотанковые снаряды. Но он отметил госсекретарь США Энтони Блинкен станет одним из последних, если Конгресс так и не одобрит продолжение военной помощи.

«После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом положении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе нового визита Зеленского, новую мантру – не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют, и тогда Америке не отсидеться», - сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

Скептически итоги визита Зеленского в США оценивают и в зарубежной прессе. При этом он заявляет, что не собирается идти навстречу условиям России. А в случае отсутствия дальнейшей поддержки Запада продолжит вести с ней партизанскую войну.

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