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Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон не смог сказать, сможет ли он противостоять России без дополнительной американской помощи. Об этом сообщила журналистка Bloomberg из пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

«Я спросила Зеленского во время встречи с Байденом, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США. Он ответил молчанием, слегка пожав плечами», - рассказала журналистка на своей странице в X (бывший Twitter).

Напомним, во вторник глава киевского режима посетил Вашингтон. Владимир Зеленский встретился с американским президентом Джо Байденом.

Также он переговоры с конгрессменами с целью убедить их выделить Украине очередной транш.