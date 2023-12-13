Экс-премьер Украины Азаров объяснил цель визита Зеленского в США

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Американский президент Джо Байден будет делать все, чтобы оказать финансовую поддержку Киеву. Зная это, Владимир Зеленский после Аргентины прибыл в США, чтобы поднять свою пошатнувшуюся репутацию. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Неслучайно Зеленский полетел в Аргентину на совершенно ненужную для него инаугурацию. Весь этот полет связан только с одним - что обратно залетит к Байдену. Байден не может ему отказать, потому что это было бы публичное унижение для Зеленского. Значит он его примет. Что он ему скажет? Скажет, что будет поддерживать, даст оружие и деньги. Зеленский приедет и поднимет пошатнувшееся реноме после этой встречи. Вот и вся цель», - сказал Николай Азаров.

Он отметил, что американские республиканцы в конечном итоге все же пойдут на какой-то компромисс по Украине.

«Но заставят Байдена безусловно унизиться, принять их предложения по южной границе с Мексикой», - подчеркнул Николай Азаров.

Напомним, накануне Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы убедить американских политиков одобрить очередной транш помощи для Украины. В ходе визита у него состоялась встреча с Джо Байденом.