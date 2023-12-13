В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-премьер Украины Азаров объяснил цель визита Зеленского в США

Сергей Лебедев
02:32 13.12.2023
Глава киевского режима хочет поднять свою пошатнувшуюся репутацию.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ukraine Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Американский президент Джо Байден будет делать все, чтобы оказать финансовую поддержку Киеву. Зная это, Владимир Зеленский после Аргентины прибыл в США, чтобы поднять свою пошатнувшуюся репутацию. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Неслучайно Зеленский полетел в Аргентину на совершенно ненужную для него инаугурацию. Весь этот полет связан только с одним - что обратно залетит к Байдену. Байден не может ему отказать, потому что это было бы публичное унижение для Зеленского. Значит он его примет. Что он ему скажет? Скажет, что будет поддерживать, даст оружие и деньги. Зеленский приедет и поднимет пошатнувшееся реноме после этой встречи. Вот и вся цель», - сказал Николай Азаров.

Он отметил, что американские республиканцы в конечном итоге все же пойдут на какой-то компромисс по Украине.

«Но заставят Байдена безусловно унизиться, принять их предложения по южной границе с Мексикой», - подчеркнул Николай Азаров.

Напомним, накануне Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, чтобы убедить американских политиков одобрить очередной транш помощи для Украины. В ходе визита у него состоялась встреча с Джо Байденом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:52 В стране и мире
Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших в Брянске
20:41 В стране и мире
Видео
Последний шанс: почему в США визит Зеленского назвали «позорным фарсом»
20:10 В стране и мире
Видео
В подмосковной Ивантеевке горит склад на площади в три тысячи «квадратов»
19:49 В стране и мире
RFI: визит Зеленского в Кабо-Верде привел к внутриполитическому кризису в стране
19:14 В стране и мире
США расширили список антироссийских санкций
Популярное
Кирби заявил, что «горшок пуст» и финансирование для Украины под вопросом
Захарова: Зеленский отправился в США «шаромыжничать с протянутой рукой»
Mash: Леониду Агутину после операции пожизненно назначены специальные препараты
Видео
Украинец рассказал, как в ВСУ пугали «отрезанием достоинства» в российском плену
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
Видео
В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.