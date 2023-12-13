Польский сейм проголосовал за вотум доверия правительству Туска
Польский сейм (нижняя палата парламента) вынес вотум доверия правительству Дональда Туска, сообщает «360» со ссылкой на Gazeta Wyborcza. Президент Анджей Дуда намерен привести Туска к присяге премьер-министра в среду утром.
Правительство Туска поддержали 248 депутатов. Новый кабинет одобрили представители «Гражданской коалиции», партий «Третий путь» и «Левые».
Против выступил 201 народный избранник. Так проголосовали члены парламента, входящие в бывшую правящую партию «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».
Ранее польский сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра страны. По результатам осенних парламентских выборов партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского не смогла получить половины кресел в сейме.
Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Потом он 2019 года был председателем Евросовета.