Польский сейм проголосовал за вотум доверия правительству Туска

© Фото: Fot.Tedi Newspix.Pl Globallook Press

Польский сейм (нижняя палата парламента) вынес вотум доверия правительству Дональда Туска, сообщает «360» со ссылкой на Gazeta Wyborcza. Президент Анджей Дуда намерен привести Туска к присяге премьер-министра в среду утром.

Правительство Туска поддержали 248 депутатов. Новый кабинет одобрили представители «Гражданской коалиции», партий «Третий путь» и «Левые».

Против выступил 201 народный избранник. Так проголосовали члены парламента, входящие в бывшую правящую партию «Право и справедливость» и ультраправое объединение «Конфедерация».

Ранее польский сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра страны. По результатам осенних парламентских выборов партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского не смогла получить половины кресел в сейме.

Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Потом он 2019 года был председателем Евросовета.