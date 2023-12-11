В стране и мире Сейм вынес вотум недоверия Моравецкому и его кабмину Ян Брацкий Новым премьер-министром Польши может стать Дональд Туск, ранее занимавший этот пост. © Фото: IMAGO, DAMIAN BURZYKOWSK, Global Look Press Читайте нас на: Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого, сообщает портал Onet. Правящая до недавнего времени партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского не смогла завоевать половины кресел. Несмотря на провал правящих сил, президент Польши поручил премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать кабинет министров. Разрозненная оппозиция, в свою очередь, выступила единым фронтом, сумев заключить коалиционное соглашение. Теперь кандидатуру нового премьер-министра попытается определить сейм. Оппозиционное большинство договорилось, что им станет экс-глава Европейского совета Дональд Туск. После он предложит свой состав кабинета, который будет приведен к присяге. До этого времени Моравецкий будет исполнять обязанности главы правительства. Экспертное мнение и аналитика