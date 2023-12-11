Польский сейм выдвинул Туска на пост премьер-министра страны

Завтра Дональд Туск выступит перед сеймом со своей программной речью.

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Польский сейм выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра страны. За эту инициативу проголосовали 248 депутатов из 460. Против высказался 201 парламентарий.

«Завтра мы будем иметь возможность обсудить мою программную речь», - заявил Туск.

Вопрос даты приведения Туска к присяге пока открыт, пишет РИА Новости. Согласно конституции страны, президент должен сделать это немедленно, но конкретные сроки не оговорены. Между тем, у нового премьера уже запланирован первый зарубежный визит.

Ранее стало известно, что польский сейм вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Разрозненная оппозиция получила более половины мандатов на осенних выборах и сумела заключить коалиционное соглашение. Состав нового кабинета предложит Туск. Ожидается, что это произойдет не позже 13 декабря.