Дональд Туск официально стал премьер-министром Польши
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра Дональда Туска, сообщает Радио Sputnik.
Торжественная церемония проходила в президентском дворце. Следом за премьером присягу примут члены сформированного Туском правительства.
Ранее польский сейм (нижняя палата парламента) выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра страны. Правительство Туска поддержали 248 депутатов. Новый кабинет одобрили представители «Гражданской коалиции», партий «Третий путь» и «Левые». Против выступил 201 народный избранник. Туск намерен твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.
Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Потом он с 2019 года был председателем Евросовета.