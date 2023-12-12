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FT: ЕС допустил экстренное финансирование Украины вне общего бюджета блока

Ирина Егорова
09:17 12.12.2023
Для решения вопроса евродипломаты обсуждают технические предложения по привлечению финансирования за пределами общего бюджета объединения.
FT: ЕС допустил экстренное финансирование Украины вне общего бюджета блока
© Фото: Wiktor Dabkowski, Global Look Press
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Европейский союз допустил экстренное финансирование Украины вне общего бюджета объединения, пишет Financial Times. По информации издания, объемов этой чрезвычайной помощи должно хватить Киеву как минимум на год.

Для решения вопроса евродипломаты с остальными 26 членами блока, а также  в формате частных переговоров обсуждают технические предложения по привлечению финансирования для Киева за пределами общего бюджета блока. Отмечается, что такое внебюджетное финансирование займет, во-первых, больше времени, во-вторых, обойдется ЕС «дороже» из-за процентов и других расходов, говорится в статье.

В тоже время, Венгрия категорически против предложенных мер и не планирует снимать вето на пакет поддержки для Киева. Поэтому и формат переговоров чиновников из Еврокомиссии носит конфиденциальный характер.

Например, ранее стало известно, что в дефиците бюджета Литвы на 2024 год 83% заложили на помощь Киеву. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что европейские политики считают необходимым продолжать оказывать помощь Украине, в то время как большая часть американской финансовой помощи Киеву потрачена в самих Соединенных Штатах

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