В дефиците бюджета Литвы на 2024 год 83% приходится на помощь Киеву

Министерству обороны Литвы выделили 31,4 миллиона евро в надежде, что они будут получены из Европейского фонда мира в ближайшие годы как компенсация за активную поддержку Украины.

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Литовский Сейм утвердил бюджет на следующий год. В нем заложено увеличение дефицита до 3% ВВП по сравнению с первоначальным проектом бюджета. Информацию сообщает RT со ссылкой на минфин Литвы.

Уточняется, что из этих 3% дефицита 2,5% приходится на помощь Украине. На оборону планируется направить 2,75% ВВП.

«Дополнительные 31,4 миллиона евро выделены министерству национальной обороны, так как они будут получены в ближайшие годы в качестве компенсации Литве за активную поддержку Украины со стороны Европейского фонда мира», - уточнили в литовском минфине.

Как сообщалось ранее, большая часть денег, предназначенных для Украины, потрачена в США. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию Politico заявил, что европейские политики считают необходимым продолжать оказывать помощь Украине, в то время как большая часть американской финансовой помощи Киеву потрачена в самих Соединенных Штатах.