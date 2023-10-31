Politico: большая часть денег для Украины потрачена в США

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что большая часть американской финансовой помощи Киеву потрачена в США, сообщает Politico. Европейские политики считают необходимым продолжать оказывать помощь Украине.

Представители стран ЕС отправятся в США, чтобы убедить американскую общественность не прекращать финансовую поддержку Киева. Эта инициатива станет ответом на призывы законодателей от Республиканской партии США о сокращении военной и финансовой помощи Киеву, об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию Politico.

«Нам нужно найти способы привлечь внимание общественности по обеим сторонам Атлантики - не забывая о том, что там есть свой электорат, который видит проблемы под определенным углом. <...> У нас есть план отправиться в отдельные [американские] штаты, чтобы встретиться там, к примеру, с компаниями, которые продают вооружения, которые создают рабочие места в США. Большая часть денег, потраченных на Украину, шла все же из США», - приводит издание Politico слова литовского министра.

Глава МИД Литвы не уточнил, кто именно из представителей стран ЕС отправится в США с такой миссией, но премьер Эстонии Кая Каллас рассказала Politico, что эстонский МИД уже давно работает в этом направлении.

В августе 2023 года американская администрация во главе с президентом-демократом Джо Байденом запросила у конгресса выделить из федерального бюджета 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву. Еще 8,5 миллиарда для Украины и других стран попросили для укрепления их экономики и безопасности. Оппозиционные законодатели-республиканцы из США публично отказываются от дальнейшей финансовой поддержки Киева. После резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке в Республиканской партии США заговорили о целесообразности увеличения помощи Израилю.