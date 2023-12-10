Guardian: сторонники Орбана обсудят прекращение военной помощи Украине в США

Газета пишет, что встреча пройдет на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне по поводу будущего Украины.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предпринимает «трансатлантическую попытку» добиться прекращения военной помощи Соединенных Штатов Украине. Об этом информирует британская The Guardian со ссылкой на источники.

Как утверждает газета, в Вашингтоне сторонники венгерского политика планируют провести закрытую встречу с представителями республиканской партии.

«Встреча пройдет на фоне напряженных дебатов в Вашингтоне по поводу будущего Украины», - утверждают журналисты.

В издании дипломатический источник отмечает, что премьер Венгрии уверен, что «помощь Украине не пройдет через конгресс». Именно по этой причине Орбан пытается заблокировать помощь со стороны Европейского союза.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна внимательно оценит новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение. Однако дипломат отметил, что уже сейчас видно, что документ не отвечает требованиям Будапешта.