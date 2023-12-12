Мурашко рассказал о состоянии детей, пострадавших в Брянске

Дети получают необходимое лечение, критического состояния ни у кого нет.

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Состояние детей, которые пострадали при стрельбе в брянской школе, стабильное, ничто не угрожает их жизням, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Все стабильны, дети получают лечение. Критического состояния нет ни у кого, угрозы жизни нет, оперативные вмешательства все проведены», - приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее в Москву спецбортом МЧС доставили двоих детей, в полете их сопровождали медики. Всего в стрельбе пострадали пятеро человек, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще двое погибли, в том числе девочка, открывшая огонь в школе.

Напомним, нападение на гимназию в Брянске произошло утром 7 декабря. Огонь открыла ученица 8-го класса, она стреляла из дробовика, принадлежавшего ее отцу. По итогу стрельбы на два месяца был арестован охраняющий гимназию директор ЧОПа.