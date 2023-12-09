Охраняющего гимназию в Брянске директора ЧОПа арестовали на два месяца

Директору частного охранного предприятия избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года.

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Директор ЧОПа, которое охраняло гимназию в Брянске, где учащаяся 8-ого класса устроила стрельбу, арестован на два месяца. Такое решение вынес Советский районный суд города.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Поддубному меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 февраля 2024 года», - цитирует ТАСС слова в суде.

Ранее соседка семьи девочки, которая устроила стрельбу в брянской школе, положительно отозвалась о главе семейства. Она также рассказала в каких условиях росли дети в семье.

Напомним, утром 7 декабря в гимназии в Брянске произошла трагедия. Школьница 8-ого класса пришла в учебное заведение, взяв с собой ружье отца. Ученица открыла огонь и ранила пятерых подростков. Две школьницы, включая саму стрелявшую, погибли.