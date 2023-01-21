Американский полковник Макгрегор объяснил, зачем США конфликт на Украине

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Соединенные Штаты вмешались в конфликт на Украине и накачивают киевский режим натовским вооружением, чтобы обманом победить Россию. Экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор поделился своим мнением по поводу истинных причин украинского конфликта в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться и с тех пор продолжают наращивать свое присутствие», — процитировало РИА Новости авторитетного военного эксперта.

Аналитик подчеркнул, что фокус Пентагона не удался, так как Москва развеяла все сомнения в дееспособности Российской Армии.

«В конечном итоге ВСУ исчерпали все свои возможности, а Россия, очевидно, достигла пика», — отметил Макгрегор.

По мнению американского офицера, Украина оказалась сейчас в тяжелом положении, буквально, на грани исчезновения, а военная помощь со стороны НАТО едва ли может изменить ход событий.

Напомним, что накануне на базе Рамштайн в Германии министр обороны США Ллойд Остин назвал ситуацию в зоне украинского конфликта переломной и призвал союзников по НАТО не сбавлять объемы военной помощи Киеву. Но при этом ему не удалось убедить Германию в поставках танков Leopard на Украину.



В Кремле считают, что «конфликт на Украине идет по восходящей спирали», и не стоит «преувеличивать значение возможных поставок натовских танков Киеву». Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, «такие поставки не смогут принципиально ничего изменить – добавят проблем для Украины, для украинского народа».



Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала решение ЕС о выделении Украине очередного транша военной помощи в размере полумиллиарда евро из так называемого Европейского фонда мира.