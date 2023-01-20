Глава Пентагона заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин сделал заявление по ситуации на Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

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О переломном моменте в зоне российской спецоперации на Украине заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече министров обороны стран - членов НАТО на американской авиабазе Рамштайн в Германии. В режиме видеоконференцсвязи в разговоре принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас не время тормозить. Украинский народ смотрит на нас. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Поэтому мы не остановимся», - приводит издание The News Glory заявление американского министра обороны.

Встреча на базе Рамштайн прошла по инициативе Пентагона, «Ллойд Остин призвал десятки министров обороны искать новые способы помочь Украине на фоне, казалось бы, нерешенного конфликта по поводу того, кто будет снабжать военными средствами Киев с боевыми танками перед ожидаемым украинским контрнаступлением».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали, и назвал заблуждением мнение о том, что Украина имеет какие-то шансы на успех на поле боя.

Напомним, что российские лидеры неоднократно предупреждали западных партнеров, что поставки оружия Киеву только усугубляют положение Украины и ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.