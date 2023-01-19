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Венгрия заблокировала транш помощи ЕС для Украины в 500 млн евро

Ирина Елагина
22:30 19.01.2023
ЕС планирует направить почти полмиллиарда евро на вооружение украинских националистов из Европейского фонда мира.
Венгрия заблокировала транш помощи ЕС для Украины в 500 млн евро
© Фото: Robert Michael dpa Globallookpress
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Венгрия не поддержала решение ЕС о седьмом транше военной помощи ЕС для Украины в размере полумиллиарда евро. О венгерском вето сообщил брюссельский корреспондент RMF FM со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза.

«Венгерское вето сейчас тем более возмущает дипломатов ЕС, что не имеет другого оправдания, кроме того, что оно благоприятствует России, - заявил дипломат.

Представитель дипкорпуса ЕС уточнил, что Венгрия сама не поставляет оружие Украине, воздерживалась от голосования при принятии решений по траншам помощи, но не блокировала эту поддержку.

«Страны Евросоюза окажут давление на Будапешт в понедельник во время встречи министров иностранных дел ЕС», - добавил источник.

По данным СМИ, у ЕС есть и запасной план на случай, если Будапешт не изменит своей позиции, то действовать в обход Венгрии в 26 странах.

«Небольшому пророссийскому государству, имеющему исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всего ЕС», - резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что глава венгерского МИД призвал международное сообщество искать дипломатические способы решения конфликтов и не усугублять ситуацию в Европе блокадой и санкциями против России. А Президент Венгрии призвала НАТО «оставаться в стороне от войны», потому что «нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт» и вообще пора задуматься «и о выживании Европы».

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