FT: западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного Максим Крюков По словам источника издания, лидеры западных стран хотели выяснить, являются ли переговоры сейчас приоритетом. © Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Global Look Press Некоторые лидеры стран Запада звонили в Киев после публикации интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на неназванного чиновника. «Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», - говорится в материале. Напомним, в начале ноября этого года украинский военачальник в интервью журналу The Economist констатировал, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. По его словам, по «учебникам НАТО», украинские боевики должны были бы уже дойти до Крыма. Через два дня после высказываний Залужного Владимир Зеленский объяснил провалы на передовой «усталостью» армии. Он также заявил, что «это не патовая ситуация». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сохраняет готовность к переговорам с Киевом. Представитель Кремля добавил, что переговорный процесс был прерван по инициативе Украины, которая позже сама признала, что приняла такое решение по указке Великобритании.