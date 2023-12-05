В Кремле подтвердили готовность Москвы к переговорам с Киевом

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Москва сохраняет готовность к переговорам с Киевом, которые в свое время были прерваны по инициативе Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RTVI.

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас - достичь наших целей [по украинскому кризису]. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», - сказал Песков.

Песков напомнил, что ранее переговорный процесс был прерван по инициативе Киева, который сам признал, что принял такое решение по указке Британии.

Ранее политолог Батурин заявил о возможной подготовке Зеленского к переговорам. По его словам, Запад оказывает большое давление на Киев, который пока еще продолжает делать ставку на боевые действия.

По данным СМИ, в Киеве уже начали опасаться возможного госпереворота, который может осуществить главком ВСУ Залужный, признавший ранее неудачу в боевых действиях и что ситуация зашла в тупик.