Зеленский оправдался перед ЕС за слова главкома ВСУ о провале на передовой

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Владимир Зеленский попытался оправдаться перед председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен за слова главкома ВСУ Валерия Залужного о провалах на передовой, объяснив их «усталостью» армии. Видеозапись совместной пресс-конференции опубликовало украинское агентство УНИАН.

«Люди устали. Все устают. Все люди, независимо от своего статуса. Тут ничего такого нет. Но это не патовая ситуация», - сказал Зеленский.

Он добавил, что причина неудач ВСУ в зоне спецоперации объясняется тем, что ВС РФ контролируют воздушное пространство, а украинское руководство пытается сберечь личный состав.

Залужный дал интервью The Economist, в котором признал провал украинского контрнаступления и указал на преимущества российских вооруженных сил. Он указал на то, что если бы контрнаступление развивалось «по учебникам НАТО», то украинские военные уже успели бы «дойти до Крыма и повоевать там» несколько раз.

Урсула фон дер Ляйен находится в Киеве с утра сегодняшнего дня, куда она прибыла для обсуждения вступления Украины в ЕС.