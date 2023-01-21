Турция отменила встречу с представителем Швеции относительно заявки на членство в НАТО
Член Североатлантического альянса Турция отменила запланированный на 27 января визит в страну министра обороны Швеции.
Сообщается, что глава Минобороны Пол Йонсон намеревался обсудить с турецким коллегой Хулуси Акаром заявку на членство Швеции в альянсе. По информации турецкого телеканала Haberturk, Акар отменил эту встречу.
«На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит», - заявил турецкий министр.
К настоящему времени Турецкая Республика не ратифицировала заявку Стокгольма на членство в НАТО. В мае 2022 года две скандинавские страны - Финляндия и Швеция - подали заявки на вступление в НАТО.
Но принятию новых членов воспротивилась Турция. Дело в политике, которую проводит Швеция: предоставляет убежище на своей территории членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которые преследуются в Турции и считаются террористами.
Позднее Швеция передала турецкой стороне члена РПК. Экстрадированным оказался Махмут Тат, который в Турции заочно приговорен к почти семи годам тюрьмы.
Однако в начале 2023 года в Швеции посчитали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что «Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать».