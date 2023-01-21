В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Турция отменила встречу с представителем Швеции относительно заявки на членство в НАТО

Марина Крижановская
10:33 21.01.2023
Глава Минобороны Турции заявил, что в этой встрече уже смысла нет.
Турция отменила встречу с представителем Швеции относительно заявки на членство в НАТО
© Фото: IMAGO, Markku Ulander, Globallookpress
Читайте нас на:

Член Североатлантического альянса Турция отменила запланированный на 27 января визит в страну министра обороны Швеции.

Сообщается, что глава Минобороны Пол Йонсон намеревался обсудить с турецким коллегой Хулуси Акаром заявку на членство Швеции в альянсе. По информации турецкого телеканала Haberturk, Акар отменил эту встречу.

«На том этапе, которого мы достигли, важности и смысла визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше нет. Поэтому мы отменили визит», - заявил турецкий министр.

К настоящему времени Турецкая Республика не ратифицировала заявку Стокгольма на членство в НАТО. В мае 2022 года две скандинавские страны - Финляндия и Швеция - подали заявки на вступление в НАТО.

Но принятию новых членов воспротивилась Турция. Дело в политике, которую проводит Швеция: предоставляет убежище на своей территории членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которые преследуются в Турции и считаются террористами.

Позднее Швеция передала турецкой стороне члена РПК. Экстрадированным оказался Махмут Тат, который в Турции заочно приговорен к почти семи годам тюрьмы.

Однако в начале 2023 года в Швеции посчитали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что «Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:03 В стране и мире
Рогов сообщил о взломе первой линии обороны украинской армии в Запорожье
02:57 В стране и мире
Видео
Раненую в Соледаре журналистку Елсукову привезли в Москву
00:35 Армия
Шойгу поздравил инженерные войска с профессиональным праздником
22:48 В стране и мире
В Белом доме признали успехи российских сил в районе Соледара и Артемовска
22:17 В стране и мире
Два жителя Донецка получили ранения при обстреле украинскими боевиками 20 января
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.