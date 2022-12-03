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Швеция передала Турции члена РПК в рамках соглашения о вступлении в НАТО

Ян Брацкий
16:33 03.12.2022
Экстрадированным оказался Махмут Тат, в Турции он заочно приговорен почти к семи годам тюрьмы.
Швеция передала Турции члена РПК в рамках соглашения о вступлении в НАТО
© Фото: Depo Photos, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Власти Швеции передали Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую официальная Анкара считает террористической организацией. Таким образом Швеция приступила к выполнению взятых на себя ранее обязательств в обмен на согласие Турции на ее вступление в НАТО, пишет Anadolu.

Экстрадированным оказался Махмут Тат. В Турции он заочно приговорен почти к семи годам тюрьмы. На территории Швеции Махмут скрывался с 2015 года. В убежище мужчине отказали, а 22 ноября он был задержан. Как сообщает газета Duvar, Тат уже находится в Турции, где его держат в отделении полиции при аэропорте Стамбула. Все призывы адвоката к официальным властям отметить экстрадицию остались без внимания.

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Против этого выступила Турция. Ее президент Реджеп Эрдоган объяснил это слишком лояльным отношением властей этих стран к членам РПК. После серии переговоров скандинавы уступили и согласились на требования Анкары.

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