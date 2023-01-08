В Швеции посчитали условия Турции по вступлению страны в НАТО невыполнимыми

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Турецкие власти выдвигают невыполнимые для Швеции условия, касающиеся присоединения страны к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона».

«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать», - приводит слова Кристерссона РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

На фоне специальной военной операции России на Украине Финляндия и Швеция 18 мая 2022 года передали генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в альянс. На сегодняшний день заявки Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.

Ранее Швеция передала турецкой стороне члена Рабочей партии Курдистана в рамках соглашения о вступлении в НАТО. Экстрадированным оказался Махмут Тат, который в Турции заочно приговорен почти к семи годам тюрьмы. Таким образом Швеция приступила к выполнению взятых на себя ранее обязательств в обмен на согласие Турции на ее вступление в Североатлантический альянс.