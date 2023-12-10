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Ближневосточные эксперты в Москве сошлись во мнении, что 2024-й станет годом России

Марина Крижановская
15:24 10.12.2023
Экспертное сообщество и представители стран Персидского залива призвали Россию инициировать в регионе решения очень важных проблем, а также продвигать свою культуру, переводить на арабский язык русскую литературу и задуматься об открытии там университетов.
Ближневосточные эксперты в Москве сошлись во мнении, что 2024-й станет годом России
© Фото: ТРК «Звезда»
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В регионе Ближнего Востока, с которым у России отношения развиваются по восходящей, считают, что следующий 2024 год - это год России. Представители региона назвали российское государство быстроразвивающимся и одним из величайших в мире.

Вместе с тем, представители Ближнего Востока и, в частности, региона Персидского залива полагают: если Россия хочет укрепить там свои позиции, ей необходимо действовать по-другому, и она должна инициировать решения очень важных проблем.

Такие мысли высказали ученые, политики и эксперты из Саудовской Аравии, Ирака и РФ, обсудив в Москве сотрудничество России и стран Персидского залива в эпоху глобальных трансформаций в рамках форума «XIII Диалога во имя будущего» Фонда имени А.М. Горчакова.

В дискуссии участвовали представитель Международного института иранских исследований из Саудовской Аравии Ахмед Аль-Маимуни, экс-советник президента Ирака Ахмад Муафак, представитель Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова Руслан Мамедов и другие специалисты.

Согласно заявлению арабских представителей, в регионе положительно отреагировали на оказанную Россией различного рода поддержку Сирии.

«Решение России защищать Сирию было очень важным сигналом для Ирака. Тоже самое и относительно позиции соседнего Ирана. Поддержка Сирии дала очень мощный посыл государства региона», - сказал делегат из Ирака Ахмад Муафак.

Недавний визит в Москву президента Ирана Ибрагима Раиси демонстрирует желание стабилизировать ситуацию в регионе, а без реального вмешательства России в регион там было бы доминирование западных стран, считает эксперт из Саудовской Аравии Ахмед Аль-Маимуни.

Эр-Рияд пытается сохранять отношения с Москвой, но они еще не достигли пика своего полноценного потенциала, отметил он. Саудовская Аравия не пытается политизировать нефть, сказал он, но при этом «мы также пытаемся не идти на поводу у США».

В целом эксперты обратили внимание на культурный и языковой барьеры между Россией и ближневосточными государствами и  то, что в регионе нет ни одного российского университета, призвав Москву поддерживать и укреплять влияние российской культуры в регионе, переводить на арабский язык русскую литературу.

Напомним, седьмого декабря в Москве прошли переговоры российского и иранского президентов Владимира Путина и Ибрагима Раиси. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, обстановку в секторе Газа. 

До этого российский лидер побывал на Ближнем Востоке. У него состоялся рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты, а после в Саудовскую Аравию.

Вместе с ним в Персидский залив прибыла обширная официальная делегация. С обеими странами прошли переговоры относительно их присоединения к БРИКС в 2024 году, когда в организации будет председательствовать Россия.

Экспертное мнение и аналитика
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