Readovka: журналист Анастасия Елсукова попала под обстрел в Соледаре

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Военный корреспондент федерального интернет-издания Readovka Анастасия Елсукова пострадала в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Соледаре утром 20 января. Журналист получила тяжелое осколчное ранение ноги. О происшествии с сотрудником редакции при выполнении служебного задания сообщил Telegram-канал издания.

«Сегодня при выполнении редакционного задания в Соледаре получила ранение наш военкор Анастасия Елсукова. Настя находилась в Соледаре в составе группы военкоров, и вся группа попала под обстрел. <...> Анастасия Елсукова получила серьезное ранение - у нее раздроблено колено, в настоящий момент идет операция», - сообщили коллеги раненной сотрудницы редакции.

Анастасия Елсукова находилась в Соледаре в группе ЧВК «Вагнер», которая организовала экстренную эвакуацию раненой в госпиталь в Первомайске, где военные медики провели уже провели хирургическую операцию.

«В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненного бойца ЧВК "Вагнер"», - уточнили в Telegram-канале Евгения Пригожина.

Ранее сообщалось, что 13 января российские войска взяли Соледар, при штурме города особо отличились бойцы-добровольцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», многие националисты бежали, некоторые боевики, в том числе иностранные наемники, бежали из города, сдавались в плен. Подразделения Российской Армии отбросили врага на несколько километров от Соледара и продолжают наступление.

Накануне распоряжением главы ДНР Соледар вошел в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска.