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Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Елизавета Потейчук
13:24 18.01.2023
Врио главы ДНР отметил, что потери украинских боевиков в Соледаре исчисляются тысячами.
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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В населенном пункте Соледар Донецкой Народной Республики взяты в плен иностранные наемники. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Точное количество пленных Пушилин не назвал, но отметил, что потери украинских боевиков в Соледаре исчисляются тысячами.

«Точного количества я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен», - сказал врио главы ДНР в эфире Первого канала.

Напомним, 13 января Министерство обороны России проинформировало, что город Соледар в ДНР был освобожден. В оборонном ведомстве уточнили, что взятием под контроль города занималась разнородная группировка войск, действующая по единому плану. По данным МО, взятие города позволит отрезать пути снабжения боевиков киевского режима в расположенном юго-западнее Артемовске.

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