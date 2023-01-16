Следы упорных боев: как выглядит сегодня отбитый у украинских боевиков Соледар

Российские подразделения отбросили врага на несколько километров от Соледара и продолжают наступление. В самом городе завершается зачистка. Скоро к работе должны приступить саперы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под шквальным огнем, дерзко и решительно российские штурмовики вошли в Соледар, перед этим окружив его, и дом за домом начали проводить зачистку. По нашим бойцам работали снайперы, сразу трое из которых располагались в православном храме. Враг не давал эвакуировать мирных жителей и прикрывался гражданскими людьми. Вся открытая местность в городе была под перекрестным огнем противника. Многочисленные позиции были оборудованы в квартирах жилых домов.

Съемочная группа «Звезды» побывала на месте, где располагалась позиция украинского пулеметчика. Он использовал крупнокалиберный американский Browning. Когда начался штурм, два человека сбежали, побросав свое оружие, еще двоих пришлось уничтожить. Сейчас здесь остался боезапас, бронебойно-зажигательные патроны. Их будут использовать в своих целях российские воины.

Еще на одной позиции находились сразу два украинских пулеметчика. Они использовали пулеметы MG - модифицированные версии пулеметов времен Великой Отечественной войны. Эту позицию удалось взять после того, как наши ударили из РПГ. На балконе также была пулеметная точка.

Использовали американский пулемет М240. Пулеметчика уничтожили, его забросали гранатами. В городе сейчас работает команда, которая собирает тела погибших боевиков для передачи украинской стороне.

Взламывать опорные пункты националистов штурмовикам помогали артиллерия и авиация. Укрепления врага методично уничтожались, сначала на подступах в лесопосадках, а потом и в самом городе.

Операторы дронов настолько приловчились, что наши беспилотники подлетали прямо к окнам, вынуждая боевиков открывать огонь и раскрывать свои позиции. Мы видим сожженный украинский бронеавтомобиль. Воспользоваться им украинские боевики так и не успели, когда зашли наши штурмовики, они ударили по нему из РПГ. Внутри находились шесть человек, все они погибли.

Сейчас Соледар полностью зачищен от украинских боевиков. Следующий этап - работа саперов, разминирование, возвращение мирных жителей и завоз стройматериалов, продуктов и медикаментов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов