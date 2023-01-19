В стране и мире Пушилин временно включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска Ирина Елагина Новое временное административно-территориальное деление в ДНР вступило в силу с 19 января 2023 года. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Врио главы ДНР Денис Пушилин внес изменение в административно-территориальное деление республики. Нововведения носят временный характер и касаются освобожденных территорий - города Соледар и поселка Подгорное. «Указом врио главы ДНР №10 от 19 января 2023 года внесены изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 3 марта 2022 года №45. Согласно изменениям, временно включены в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска: город Соледар, поселок Подгородное», - говорится в сообщении на сайте главы ДНР. В пресс-службе республиканской администрации уточнили, что «документ вступает в силу со дня его официального опубликования», то есть с 19 января 2023 года. Экспертное мнение и аналитика