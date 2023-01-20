В стране и мире В Кремле заявили, что Шойгу информировал членов Совбеза о посещении штаба СВО в начале недели Тимур Шерзад Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Шойгу обменялся мнениями о ходе спецоперации с постоянными членами Совбеза. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал членов Совбеза России о посещении штаба СВО в начале недели. «В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели», - заметил Песков. Дмитрий Песков уточнил, что в заседании Совбеза участвовал президент России Владимир Путин. Ранее в Кремле заявили, что не стоит преувеличивать значение возможной поставки танков НАТО Украине. Тем временем в ходе специальной военной операции российская авиация продолжает наносить удары по украинским боевикам. В Минобороны России показали кадры боевых вылетов самолетов Су-35С. Экспертное мнение и аналитика