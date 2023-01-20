В стране и мире Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил ход СВО Игнат Далакян Официальный представитель Кремля добавил, что в ходе совещания Совбеза РФ обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. «В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели. Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах», - рассказал пресс-секретарь президента РФ. Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что в ходе совещания обсуждались также актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня. Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил, что победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. Глава Российского государства посетил предприятие в рамках поездки в Петербург в день годовщины 80-летия прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Экспертное мнение и аналитика