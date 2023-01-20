Истребители Су-35С отработали прикрытие авиации при нанесении ударов по националистам

Экипажи истребителей отработали патрулирование и прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков при нанесении ударов по объектам противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации.

Выполняя боевые задачи, экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике украинских боевиков.

Полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее российские артиллеристы поразили 15 целей из «Гиацинтов» за один день. «Звезда» показала работу гаубиц в зоне спецоперации.

Расчеты гаубиц «Гиацинт» работают практически круглосуточно, помогая российским войскам продвигаться все ближе к Угледарской высоте. Националисты все время пытаются отвоевать бывшие позиции, однако артиллерия РФ продолжает вести контрбатарейную борьбу.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов