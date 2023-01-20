Военный эксперт Литовкин заявил, что новые поставки Киеву от США не изменят ход СВО
Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что новые поставки Украине от США не изменят ход специальной военной операции.
«Тот комплект вооружений, который обещают американцы поставить на Украину, в принципе ничего не меняет в проведении специальной военной операции. Это не такое количество вооружений, которое могло бы решительно что-то изменить в оперативно-тактических действиях украинских войск. Нет тяжелых вооружений, нет мощных систем ПВО», - констатировал эксперт.
По словам Литовкина, поставки направлены на то, чтобы Украина продолжала затягивать проведение спецоперации. Военный эксперт отметил: Запад понимает, что победить ракетно-ядерную державу невозможно.
«Они будут поставлять понемножку, чтобы Украина не сразу потерпела поражение, но затянула боевые действия», - сказал Литовкин.
Смысл в таких действиях - воздействовать на российскую экономику и людские ресурсы, добавил эксперт.
При этом он отметил, что если нанести удары по станциям «переобувания» вагонов с узкой европейской колеи на широкую российскую на территории Украины, то доставить вооружение на передовую будет куда сложнее. Как сообщил Литовкин, таких станций на западе Украины пять.
В состав поставок на 2,5 миллиарда долларов, обещанных Пентагоном Украине, входят боеприпасы для ЗРК NASAMS, восемь ЗРК малой дальности AN/TWQ-1 Avenger, 59 боевых машин пехоты M2 Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW, 90 БТР Stryker, 53 автомобиля MRAP, 350 бронеавтомобилей HMMWV, 22 бронеавтомобиля с ПТРК TOW, а также многочисленные боеприпасы и снаряжение, включая высокоточные 155-мм снаряды и дополнительные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
В Европе идет широкое обсуждение относительно поставки Украине танков. В то же время в Кремле заявили, что не стоит преувеличивать значение возможной поставки танков НАТО Украине. Тем более что пока это обсуждение идет не так уж и гладко: например, Германия отказывается поставить танки Украине из-за исторической памяти.