Военный эксперт Литовкин заявил, что новые поставки Киеву от США не изменят ход СВО

Виктор Литовкин подчеркнул, что поставки направлены не на организацию гипотетической победы Украины, а на то, чтобы она могла затянуть боевые действия.

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Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что новые поставки Украине от США не изменят ход специальной военной операции.

«Тот комплект вооружений, который обещают американцы поставить на Украину, в принципе ничего не меняет в проведении специальной военной операции. Это не такое количество вооружений, которое могло бы решительно что-то изменить в оперативно-тактических действиях украинских войск. Нет тяжелых вооружений, нет мощных систем ПВО», - констатировал эксперт.

По словам Литовкина, поставки направлены на то, чтобы Украина продолжала затягивать проведение спецоперации. Военный эксперт отметил: Запад понимает, что победить ракетно-ядерную державу невозможно.

«Они будут поставлять понемножку, чтобы Украина не сразу потерпела поражение, но затянула боевые действия», - сказал Литовкин.

Смысл в таких действиях - воздействовать на российскую экономику и людские ресурсы, добавил эксперт.

При этом он отметил, что если нанести удары по станциям «переобувания» вагонов с узкой европейской колеи на широкую российскую на территории Украины, то доставить вооружение на передовую будет куда сложнее. Как сообщил Литовкин, таких станций на западе Украины пять.

В состав поставок на 2,5 миллиарда долларов, обещанных Пентагоном Украине, входят боеприпасы для ЗРК NASAMS, восемь ЗРК малой дальности AN/TWQ-1 Avenger, 59 боевых машин пехоты M2 Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW, 90 БТР Stryker, 53 автомобиля MRAP, 350 бронеавтомобилей HMMWV, 22 бронеавтомобиля с ПТРК TOW, а также многочисленные боеприпасы и снаряжение, включая высокоточные 155-мм снаряды и дополнительные боеприпасы к РСЗО HIMARS.

В Европе идет широкое обсуждение относительно поставки Украине танков. В то же время в Кремле заявили, что не стоит преувеличивать значение возможной поставки танков НАТО Украине. Тем более что пока это обсуждение идет не так уж и гладко: например, Германия отказывается поставить танки Украине из-за исторической памяти.