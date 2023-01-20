В стране и мире Германия отказывается поставить танки Украине из-за исторической памяти Алексей Курильченко Вице-канцлер ФРГ заявил, что, если США поставят Киеву танки первыми, это облегчит задачу Германии. © Фото: Dirk Waem, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Власти Германии отказываются поставить танки Leopard Украине из-за военного прошлого страны и исторической памяти. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, призвав США первыми поставить танки. «Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент», - заявил политик в эфире Bloomberg TV. Ранее глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что поставка Киеву немецких танков Leopard возможна только в начале 2024 года. Это связано с тем, что для подготовки танков к выполнению боевых задач их необходимо не только перекрасить, но и переоборудовать. Экспертное мнение и аналитика