Германия отказывается поставить танки Украине из-за исторической памяти
Вице-канцлер ФРГ заявил, что, если США поставят Киеву танки первыми, это облегчит задачу Германии.
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Власти Германии отказываются поставить танки Leopard Украине из-за военного прошлого страны и исторической памяти. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, призвав США первыми поставить танки.
«Если Америка решит, что они поставят боевые танки, это облегчит задачу Германии. Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент», - заявил политик в эфире Bloomberg TV.
Ранее глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что поставка Киеву немецких танков Leopard возможна только в начале 2024 года. Это связано с тем, что для подготовки танков к выполнению боевых задач их необходимо не только перекрасить, но и переоборудовать.