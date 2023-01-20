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Байден поручил выделить два с половиной миллиарда долларов военной помощи Киеву

Анастасия Бобылева
04:06 20.01.2023
О новом пакете военной помощи уже объявлял Пентагон, теперь средства будут переданы Украине.
Байден поручил выделить два с половиной миллиарда долларов военной помощи Киеву
© Фото: IMAGO CNP MediaPunch Globallookpress
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Американский президент Джо Байден поручил главе госдепа США Энтони Блинкену отправить Украине военную помощь на сумму до двух с половиной миллиардов долларов. Об этом говорится в опубликованном документе лидера страны.

«Я поручаю государственному секретарю направить до 2,5 миллиарда долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине», - говорится в тексте.

Пентагон уже объявлял о новом пакете помощи Киеву. Теперь средства будут переданы Украине.

На данный момент США является рекордсменом по оказанию военной помощи Киеву. В Белом доме пообещали, что объявленный транш на три миллиарда долларов не будет последним.

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