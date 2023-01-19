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Глава Минцифры Шадаев заявил о неизменности позиции о блокировке YouTube в РФ

Марина Крижановская
14:08 19.01.2023
Министерство не поддерживает данную инициативу и считает, что для поддержания рыночной конкуренции в России должен быть создан аналог данному хостингу.
Глава Минцифры Шадаев заявил о неизменности позиции о блокировке YouTube в РФ
© Фото: Hideki Yoshihara, AFLO, Globallookpress
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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) заявили о неизменности своей позиции относительно блокировки видеохостинга YouTube.

В частности, ведомство продолжает не поддерживать блокировку данного ресурса в России. С заявлением выступил глава ведомства Максут Шадаев. Эта же позиция была озвучена и в мае минувшего года. Министр полагал, что, когда принимается решение о блокировках, важно учитывать мнение пользователей.

Также Шадаев придерживается мнения о создании в России аналога данному хостингу для поддержания рыночной конкуренции.

«Позиция Минцифры по этой части не поменялась», - заявил он журналистам.

В апреле 2022 года в Госдуме считали, что YouTube ведет антироссийскую деятельность и нужно принять меры, так как он «буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных».

Позже в Общественной палате РФ прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube. Тогда Google заблокировал на YouTube канал Госдумы «Дума ТВ», имеющий 145 тысяч подписчиков, без возможности восстановления.

Тогда представитель Общественной палаты Александр Малькевич указал: YouTube является ключевой площадкой по распространению фейков и дискриминирует официальные российские источники информации.

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