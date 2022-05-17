В стране и мире Глава Минцифры заявил, что Россия не собирается закрывать YouTube Максим Крюков По словам министра, в этом вопросе необходимо учитывать мнения пользователей. © Фото: Unsplash Читайте нас на: Россия не планирует блокировать видеохостинг YouTube, который принадлежит компании Google. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на марафоне общества «Знание». «Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», - сказал он. Как утверждает министр, когда принимается решение о блокировках, важно учитывать мнение пользователей. В Госдуме обсуждали блокировку видеохостинга, заявляя, что YouTube ведет антироссийскую деятельность. Петр Толстой подчеркнул, что видеохостинг «буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика