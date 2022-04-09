В Госдуме заявили, что YouTube ведет антироссийскую деятельность и нужно принять меры
YouTube ведет антироссийскую деятельность, и к нему необходимо применить соответствующие меры. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Толстой подчеркнул, что видеохостинг «буквально наводнен чудовищными фейками и контекстной рекламой, направленной на дискредитацию российских военных».
Напомним, что сегодня YouTube заблокировал канал «Думы ТВ». После этого руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что YouTube уверенным шагом идет к признанию вне закона в России. А Мария Захарова порекомендовала российским пользователям YouTube переносить свой контент на отечественные платформы, так как сервис «себе приговор подписал».