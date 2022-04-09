В стране и мире В Общественной палате РФ прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube Александр Аксенов Видеохостинг YouTube стал информационным участником войны против России, заявил Александр Малькевич. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube с аудиторией 145 тысяч подписчиков, без возможности восстановления. Со слов председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, YouTube является ключевой площадкой по распространению фейков и дискриминирует официальные российские источники информации. «Мы ещё раз убедились, что компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции, мы видим, что YouTube выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминирует официальные российские источники информации. Всё, что маркируется российским, является неприемлемым сейчас для YouTube, потому что YouTube выступает активным, уже даже не инструментом или оружием, а активным участником информационной войны против нашей страны»,- сказал он. По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, Вашингтон хочет получить монополию на продвижение информации, пренебрегая всеми принципами демократии. Еще в начале апреля американская компания Google подвергла цензуре 54 канала российских СМИ, в том числе телеканала «Звезды», а также общественных деятелей. Седьмого апреля Роскомнадзор ввел ограничения для Google за несоблюдение российского законодательства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика