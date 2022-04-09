В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Общественной палате РФ прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube

Александр Аксенов
23:26 09.04.2022
Видеохостинг YouTube стал информационным участником войны против России, заявил Александр Малькевич.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
Читайте нас на:

Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube с аудиторией 145 тысяч подписчиков, без возможности восстановления.

Со слов председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, YouTube является ключевой площадкой по распространению фейков и дискриминирует официальные российские источники информации.

«Мы ещё раз убедились, что компания придерживается ярко выраженной антироссийской позиции, мы видим, что YouTube выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминирует официальные российские источники информации. Всё, что маркируется российским, является неприемлемым сейчас для YouTube, потому что YouTube выступает активным, уже даже не инструментом или оружием, а активным участником информационной войны против нашей страны»,- сказал он.

По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, Вашингтон хочет получить монополию на продвижение информации, пренебрегая всеми принципами демократии.

Еще в начале апреля американская компания Google подвергла цензуре 54 канала российских СМИ, в том числе телеканала «Звезды», а также общественных деятелей.  Седьмого апреля Роскомнадзор ввел ограничения для Google за несоблюдение российского законодательства. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 Армия
МО РФ: за сутки в Россию эвакуированы 26 676 человек из ЛДНР и опасных районов Украины
18:47 В стране и мире
Видео
МО РФ: власти Украины предприняли новую попытку эвакуировать боевиков «Азова»*
19:12 Армия
Видео
ВКС России за день поразили четыре командных пункта и узла связи ВСУ
18:09 В стране и мире
СМИ: в Турции планируют создать авиакомпанию только для российских туристов
18:36 В стране и мире
В Госдуме заявили, что YouTube ведет антироссийскую деятельность и нужно принять меры
Популярное
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.