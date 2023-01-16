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Корреспондент показал обстановку на улицах Соледара после освобождения города от врага

Игорь Лапик
10:19 16.01.2023
На территории Соледара эффективно работают российские средства РЭБ, поэтому вражеские дроны не могут проникнуть в город и, значит, передвигаться по нему можно относительно спокойно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В настоящее время Соледар в Донецкой Народной Республике находится под угрозой атаки украинских националистов. Обстановку в освобожденном от боевиков городе показал корреспондент «Звезды».

«В любой момент может быть прилет или вражеская "птичка". Что касается "птичек", здесь очень хорошо работает наш РЭБ. Просто не могут вражеские дроны сюда залететь, потому что РЭБ поставил невидимую стену для них, поэтому можно относительно спокойно передвигаться, не боясь, что тебя засекут с воздуха», - сказал он.

Ранее российский боец описал, как националисты бежали из Соледара во время штурма города. По его словам, некоторые украинские боевики бежали из города, а некоторые - сдавались в плен.

Напомним, 13 января Министерство обороны России проинформировало, что город Соледар в ДНР был освобожден. В оборонном ведомстве уточнили, что взятием под контроль города занималась разнородная группировка войск, действующая по единому плану. По данным МО, взятие города позволит отрезать пути снабжения боевиков киевского режима в расположенном юго-западнее Артемовске.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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