Уточняется, что украинские боевики применили порядка 205 боеприпасов по состоянию на 17 января.

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Вся территория города Соледар в Донецкой Народной Республике взята под контроль российскими войсками. Об этом заявили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«На территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар», - сообщило ведомство в Telegram-канале.

Сообщается, что по данным представительства ДНР в СЦКК, украинские националисты открывали огонь по ДНР с применением ствольной артиллерии.

Под обстрелы попали районы семи населенных пунктов, повреждены четыре домостроения и пять объектов гражданской инфраструктуры. Всего украинские боевики по состоянию на 17 января применили порядка 205 боеприпасов.

Ранее информировалось, что российские военнослужащие отбили у националистов точку под Артемовском на высоте 208. За эту точку шли тяжелые бои: с данной высоты открывается вид на Артемовск.

Вместе с тем врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Марьинке зачищены все высотки.