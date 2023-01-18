Прорыву блокады Ленинграда 80 лет: как Путин посетил Петербург в годовщину события

Президент России в музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями патриотических объединений и блокадниками.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Северную столицу президент России Владимир Путин прилетел, чтобы почтить память погибших жителей блокадного Ленинграда и тех, кто освобождал этот город. Ровно 80 лет назад Красная армия прорвала кольцо фашистских войск и создала долгожданный сухопутный коридор, соединивший осажденный город со страной. Для Владимира Путина это еще и личная дата - в боях на Невском пятачке участвовал его отец. А старший брат не пережил блокаду.

Зое Беляевой тогда было всего 13-й. С началом блокады она пошла работать, чтобы вместо 125 граммов хлеба в день получать 250. Говорит, страшнее бомбежек и обстрелов тогда был только голод.

«Помирали прямо на ходу. И если он вот тут лежал, то дружинники сваливали в тот угол. Этот угол весь был в покойниках», - рассказала жительница блокадного Ленинграда.

Минута молчания в память о жертвах блокады. Владимир Путин возложил траурный венок к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронены около полумиллиона ленинградцев и защитников города.

На пути от Вечного огня к монументу президент остановился у одной из братских могил. Букет бордовых роз на гранитную плиту. Тут покоится родной брат президента - Виктор. Он умер в блокаду еще совсем маленьким ребенком.

Еще одно место, которое в этот день неизменно посещает президент - Невский пятачок, монумент Рубежный камень. Здесь на легендарном плацдарме шириной всего в несколько километров, который героически удерживали красноармейцы, воевал и был ранен отец президента.

В дни тяжелейших боев по прорыву блокады Ленинграда при форсировании Невы в этих местах ежедневно гибли сотни красноармейцев. Сейчас Нева основательно разлилась, и берег спустился чуть ниже, а 80 лет назад позиции немецких войск -блиндажи, окопы были чуть ниже, сейчас там вода. Река до сих пор может скрывать останки бойцов Красной Армии.

О жизни города на Неве в годы фашистской осады рассказывает новая выставка в музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Его посетил Владимир Путин. Персональную экскурсию для президента провел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Рассматривая витрину с продуктовыми карточками, президент тут же вспомнил одну из неприятных историй, которая случилась в блокаду с его мамой.

«У моей мамы однажды карточки украли. Подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убежал. Ну и все», - вспомнил президент РФ.

Здесь же в музее президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями патриотических объединений и, конечно, блокадниками. Одна из них Надежда Строгонова. Ей уже 102 года. В войну она работала учителем в Ленинграде.

«Этот первый прорыв блокады для нас был таким праздником, особенно потому что он совпал почти с самым трудным периодом жизни Ленинграда - ноябрь, декабрь (1942 года - Прим. ред.), январь и февраль (1943 года - Прим.ред.). Ноябрь - десять тысяч умерших от блокады, декабрь - 53 с лишним тысячи, январь и февраль - 113 тысяч. Разве можно это когда-нибудь забыть?», - рассказала жительница блокадного Ленинграда Надежда Строгонова.

Прошлой осенью в Петербурге по иску прокуратуры прошли открытые судебные процессы о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников во время блокады геноцидом против советского народа.

Угроза нацизма не осталась в далеком прошлом. Попытки его возрождения на Западе были всегда, отметил президент.

Но главной темой встречи все же осталась памятная дата - 80 лет со дня прорыва блокады. Глава государства поддержал идею превращения музея обороны и блокады Ленинграда в общенациональный центр.