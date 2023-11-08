В МИД Польши заявили, что Киеву не стоит мечтать о ЕС без эксгумации останков поляков

По словам замглавы МИД Польши, если Варшава имеет серьезные разногласия со страной, с которой она хочет быть в союзе, то их необходимо решить.

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Заместитель главы польского МИД Павел Яблонский заявил, что о вступлении Украины в Европейский союз не может быть и речи до тех пор, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом дипломат заявил в эфире радио ZET.

«Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», - сказал политик.

Яблонский подчеркнул, что если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой имеются серьезные разногласия, то их необходимо решить.

Ранее в западной части Украины была обнаружена братская могила жертв Волынской резни. Польское правительство направило запрос Украине на эксгумацию тел.