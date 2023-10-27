Братскую могилу жертв Волынской резни нашли на западе Украины

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Массовое захоронение жертв Волынской резни обнаружили на территории Тернопольской области Украины. Об этом сообщил член совета министров Польши Михал Дворчик.

По заявлению чиновника властям Украины уже был направлен запрос на эксгумацию тел с целью проведения экспертизы и перезахоронения жертв Волынской резни.

«В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область Украины) польские и украинские специалисты после четырех месяцев трудных поисков останков поляков, жертв украинских националистов, обнаружили массовое захоронение, в котором в 1945 году были захоронены тела убитых жителей села», - сообщил министр.

Волынская резня - уничтожение в 1943 году украинскими националистами польского населения Волыни и в меньших масштабах представителей других национальностей. В Польше этот эпизод истории расценивают как геноцид и заявляют о гибели до 150 тысяч человек.

Недавно пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина был уволен со своего поста после его требования от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Отмечалось, что изначально за свои заявления сотрудник МИД был отстранен от должности.